Sincar'da PKK ve Haşdi Şabi arasında çatışma

Teröristler ve Haşdi Şabi grubu arasında çıkan çatışmanın ardından konuşan Sincar'daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, çatışmaların yeniden çıkma ihtimalinin olduğunu söyledi.





TERÖRİSTLERİN İKİ SÖZDE KOMUTANI GÖZALTINDA

Şeşo, "Her an çatışmaların tekrar başlama ihtimali var. Gerginlikler sürüyor." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kısa süren çatışmanın ardından akşam saatlerinde çok sayıda YBŞ militanı ve taraftarlarından oluşan bir grup Sincar meydanına toplandı. Irak ordusu ise bu grubu dağıtmaya çalıştı.

Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmeyen çatışmanın ardından sözde iki YBŞ komutanı Irak ordusu tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Haşdi Şabi'nin, Sincar'da bulunan Ezidi Peşmerge güçlerinin ilçeyi terk etmesini istediği ancak söz konusu gücün bunu reddettiği belirtildi.