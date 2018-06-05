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Sivas'ın yaylaları turizmi canlandıracak

Turizmde cazibe merkezi olacak birçok doğal güzelliğe sahip Sivas'ta, yaylaların turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

AA | 05.06.2018 - 14:56..
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Kentte özellikle yayla turizminin yaygın olduğu Koyulhisar ve Gemerek ilçelerindeki bazı yaylalar, buz gibi suyu, oksijeni bol havası, yemyeşil doğası ile çok sayıda turisti yöreye çekiyor.

Özellikle yerli turistlerin tercih ettiği Koyulhisar'daki Eğriçimen Yaylası ve Gemerek'teki Çat Yaylası yaz aylarında misafirlerini ağırlıyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİ BÜYÜLÜYOR

Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan, ismini yayladaki kıvrımlı şekilde akan derenin etrafının çayırlık olmasından alan Eğriçimen, doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Sivas'ın yaylaları turizmi canlandıracak

Sivas'ın yaylaları turizmi canlandıracak

Çam ormanlarıyla kaplı yayla, doğası ve temiz havasıyla yaz aylarında ilçe halkı kadar dışarıdan gelen çok sayıda kişinin de uğrak yeri oluyor. Yaylada, tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evi bulunuyor.

YAYLALAR TURİZME KAZANDIRILIYOR

Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Koyulhisar ve Gemerek başta olmak üzere önemli yaylalara sahip olduklarını söyledi.

Sivas'ın yaylaları turizmi canlandıracak

Koyulhisar'daki yaylaların Karadeniz yaylaları gibi mükemmel olduğunu, hatta bazı noktalarda Karadeniz'den üstünlükleri bulunduğunu dile getiren Pürlü, yaylaların turizme kazandırılmasına yönelik ilk adımı attıklarını aktardı.

Sivas'ın yaylaları turizmi canlandıracak

Sivas'ın yaylaları turizmi canlandıracak

Sivas'ın yaylaları turizmi canlandıracak

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