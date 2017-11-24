Sivas'ta 39 köy yolu kardan kapandı

Önceki gün başlayan ve dün gece boyunca da aralıklarla devam eden kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması nedeni ile ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

39 KÖYE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Kar yağışı nedeni ile merkezde 8, Doğanşar'da 8, İmranlı'da 4, Kangal'da 12, Şarkışla'da 3 ve Yıldızeli ilçesinde 6 olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

KENT GENELİNDE KAR ÇALIŞMALARI

İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu yollarda oluşan ani buzlanma nedeniyle de tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi.

KENT MERKEZİNDEN MANZARALAR

Kar, kent merkezinde ise güzel görüntüler ortaya çıkardı. Tarihi kent meydanından geçenler, bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Belediye ekipleri ise sabah saatlerinden itibaren yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.