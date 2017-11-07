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Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı

Sivas'ta dönüş yaptığı kavşakta sıkışan buhar tankeri yüklü tır, 3 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

07.11.2017 - 13:42
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Mersin'den Azerbaycan'a giden Murat Arslan yönetimindeki tır, Sivas- Kayseri karayolu Kovalı köyü yakınlarındaki kavşaktan dönerken bariyerlere sıkıştı.

Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı

BARİYERLER KESİLEREK YOL GENİŞLETİLDİ

42 metre uzunluğunda ve üzerinde buhar tankeri yüklü tırın kontrol görevlileri ve şoför Arslan'ın çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri yol kenarında bulunan bariyerleri keserek yolu genişletti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu tır sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sivas- Kayseri geliş yönü tır kurtarılıncaya kadar araç trafiğine kapatıldı. Bu sırada ulaşım Malatya yolu yönünden kontrollü sağlandı.

Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı

Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı

Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı

Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı

Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı

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