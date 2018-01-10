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Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta gecenin geç saatlerinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İHA | 10.01.2018 - 05:00..
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Sivas'ın Abdülvahabigazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir grup genç arasında çıkan kavgada bıçak çekildi. Bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Doğukan Çetintaş ve Kerem Yanadağ ağır yaralandı. Kavgaya karışan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen birisi bayan iki kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kerem Yanardağ (18) hayatını kaybetti. Çetintaş’ın ise hayati tehlikesi sürüyor. Olay sonrası polis kaçan kişilerin kimliklerinin tespiti ve bulunmaları için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olay sonrası biri kadın 1 erkek 2 şahsın olay yerinden kaçma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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