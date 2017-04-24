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Sivas'ta fırtına binaların çatısını uçurdu

Sivas'ta etkili olan fırtına dolayısıyla 100'den fazla binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar vatandaşları araçlarına zarar verdi.

24.04.2017 - 15:42
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Sivas'ta dün sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artırarak saatteki hızı 95 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle kentmerkezinde 23'ü okul binası olmak üzere 100'den fazla binanın çatısı uçtu.

Sivas'ta fırtına binaların çatısını uçurdu

48 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Emniyet Müdürlüğü tarafından araçlara yönelik yapılan hasar tespit çalışmasında, 16 binanın çatısından kopan parçanın 48 aracın üzerine düştüğü ve bu araçlarda 126 bin liralık hasar oluştuğu belirlendi.

Sivas'ta fırtına binaların çatısını uçurdu

BİNALARDA ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Öte yandan Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, trafik lambaları, reklam tabelaları ve yön levhalarının hasar görmesi nedeniyle dün gün boyu yaklaşık 200 olaya müdahale etti. Hasar gören binalardaki onarım çalışmalarına da başlandı.

Sivas'ta fırtına binaların çatısını uçurdu

Sivas'ta fırtına binaların çatısını uçurdu

Sivas'ta fırtına binaların çatısını uçurdu

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