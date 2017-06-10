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Sivas'ta köyde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Zara İlçesi'nde çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki Onur Aydemir hayatını kaybetti.

10.06.2017 - 15:27
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Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Sancakkale Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre köyde çobanlık yapan Onur Aydemir ile arasında husumet bulunan 54 yaşındaki Ali Çoban telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Ali Çoban, köyde Onur Aydemir'in çobanlığını yaptığı ve oturduğu Halil Kaplan'ın evine geldi.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ

Bu sırada dışarıya çıkan Onur Aydemir ve Kaplan, Ali Çoban ile tartışmaya başladı. Ali Çoban yanında getirdiği av tüfeği ile Aydemir'e ateş etti. Ardından tüfeğin dipçiği ile de Halil Kaplan'ın başına vurdu.

Sivas'ta köyde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesi ve tartışmaları duyan köylüler olay yerine geldiklerinde Aydemir ve Kaplan'ı yerde yatarken buldu. Gelen sağlık ekipleri Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Başından ağır yaralanan Kaplan ise ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da kentte faaliyet gösteren özel bir hastanenin yoğun bakım servisine alındı.

Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Ali Çoban ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Aydemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta köyde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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