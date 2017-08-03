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Sivas'ta kuş gribi alarmı

Sivas'ta kent merkezine bağlı birkaç köyde kanatlı hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemede, kuş gribine rastlandığı açıklandı.

03.08.2017 - 11:57
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Sivas'ta önceki gün meydana gelen olayın ardından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeyi karantina altına alarak tüm kanatlı hayvanları toplayıp itlaf etti.

Sivas'ta kuş gribi alarmı

BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Telef olan hayvanlardan alınan örnekler incelenirken, kuş gribi virüsüne rastlandığı açıklandı. Sivas Valiliği de bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında merkeze bağlı Kumyurt civarından gelen sözlü ihbar üzerine ölen kazlardan alınan örneklerin 1 Ağustos'ta incelendiği ve kuş gribi hastalığına rastlanması üzerine 3 kilometre çapında Akören, Serpincik ve Kumyurt köylerini içine alan koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturulduğunu açıkladı.

Sivas'ta kuş gribi alarmı

TEDBİR ALINDI

Valilik açıklamasında şu ifadele yer verildi: "Koruma bölgesinde bulunan hobi amaçlı kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerde bulunan tüm tavuk, kaz, ördek ve hindiler itlaf edilerek derin çukurlara üzeri kireç dökülerek gömülmüştür. Durumdan ticari kanatlı işletmeler etkilenmemiş yani hastalık çıkışı olmamış sadece hobi amaçlı köy tavukçuluğu yapan işletmelerimiz etkilenmiştir. Hastalık şu an itibariyle lokal olarak seyretmekte ancak gelen tüm ihbarlarda büyük bir titizlikle değerlendirilmektedir. Ayrıca hastalık tazminatlı bir hastalık olup itlaf edilen tüm hayvanların ederi yetiştiricilere ödenecektir. Konuyla ilgili olarak gerekli tüm idari ve fenni tedbirler alınmıştır."

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