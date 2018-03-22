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Sivas'ta pompalı tüfek dehşeti: 5 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta aralarında husumetli olduğu ailenin evinde giden F.Y, pompalı tüfekle açtıkları ateş sonucunda 5 kişiyi öldürdü.

İHA | 22.03.2018 - 03:03..
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Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana gelen olay sırasında evde bulunan İbrahim Esen, eşi Cennet Esen ve oğulları 50 yaşındaki Tarık Esen hayatını kaybetti. Evin ardından markete de saldıran zanlı 5 kişiyi öldürdü.

Sivas'ta pompalı tüfek dehşeti: 5 kişi hayatını kaybetti


EVDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ ZANLI KAÇTI

Husumetlileri Esen ailesinin Ortaköy'deki evine giden F.Y, pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu İbrahim, Cennet ve Tarık Esen olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta pompalı tüfek dehşeti: 5 kişi hayatını kaybetti

MARKET SAHİBİNİ VE OĞLUNU DA ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray'ı ve oğlu Taylan Koray'ın da öldürüldüğünü saptadı. F.Y, Koray'ın otomobilini alarak kaçtı.

KAHRAMANMARAŞTA YAKALANDI

Kahramanmaraş istikametine gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

 

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