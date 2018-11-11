1 Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gecekondu yapılarının yerine 15 veya 20 katlı binalara izin vermeyeceklerini belirtti.

2 Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı Gürün ilçesinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

3 ABD'de örümcekler otoyolu işgal etti Arkansas eyaletinde bir otoyolun etrafında çekilmiş fileleri ve trafik levhalarını işgal eden binlerce örümcek görüntülendi.

4 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı Akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

5 Trump, savaşta ölen ABD askerlerinin törenine katılmadı ABD Başkanı Donald Trump, havanın yağmurlu olmasını gerekçe göstererek 1. Dünya Savaşı'nda ölen ABD askerler için Fransa'daki ABD mezarlığında düzenlenen törene katılmadı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.