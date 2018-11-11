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Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı

Gürün ilçesinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA | 11.11.2018 - 01:07..
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Kayseri-Malatya D-300 karayolu Gürün ilçesi İncesu mevkiinde, Orhan Y. (52) idaresindeki 58 AAE 833 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu takla atarak devrildi.

Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı

DİREKSİYON BAŞINDA CAN VERDİ

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Ahmet D. (46), Celal A. (58), Yiğit Ü. (19) ve Hakkı Ü. ise (17) yaralandı.

Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı

Yaralılar ambulansla kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas’a sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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