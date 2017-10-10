taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.271
USD
3,6888
EURO
4,3469
ALTIN
152,88
PETR
56,2200

Sivas'ta TIR şarampole uçtu, sürücü öldü

Sivas'ın Gölova ilçesinde, şarampole uçan TIR'ın sürücüsü 39 yaşındaki Hüccet Ateş yaşamını yitirdi.

10.10.2017 - 12:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu, Çobanlı köyü mevkisinde meydana geldi.

Sivas'ta TIR şarampole uçtu, sürücü öldü

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Erzincan'dan Tokat yönüne giden Hüccet Ateş yönetimindeki 76 DA 974 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Sivas'ta TIR şarampole uçtu, sürücü öldü

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

TIR içinde sıkışan sürücü Hüccet Ateş, çevredekiler tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı. Ambulansla Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta TIR şarampole uçtu, sürücü öldü

İlginizi Çekebilir
Sarıyer'deki ölümlü kazaya ilişkin karar çıktı
5 yaşındaki Yaren Aluç'un ölümüne neden olan hafriyat kamyonunun şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Kadın sürücü kanala uçtu
Osmancık'ta kanala uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Aydın'da çıplak halde yanmış kadın cesedi bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu.
ABD ile Türkiye arasında vize yasağı başladı
Dün akşam saat 22.00 itibariyle ABD'den Amerika pasaportu ile direk gelecek yolcular için vize yasağı başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

340
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

39
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

52
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

109
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

95
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

149
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM