Sivas'ta yaşlı kadının bacaklarından esrar çıktı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında Malatya-Kayseri D-300 karayolunda yol kontrol ve arama uygulaması yaptı.

OTOBÜSTE ARAMA YAPILDI

Uygulamada Siirt'ten İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir yolcunun oturduğu koltuğun üst bagaj bölümünde poşet içerisinde gizlenmiş vaziyette 885 gram kubar esrar ele geçirildi.

YAŞLI KADININ BACAKLARINA SARILI ESRAR BULUNDU

Aynı güzergahta yapılan denetimler sırasında Diyarbakır'dan, İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise bir yaşlı bir kadın yolcu indirilerek arandı. Yaşlı kadının bacaklarına poşetler ile sarılı vaziyetteki 2 kilo 75 gram toz esrar ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.







