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Sivas'ta yol uygulamasında 51 mülteci yakalandı

Suşehri ilçesinde, jandarma ve polis eş zamanlı yaptığı yol uygulamasında bir otobüste arama yaptı.

17.07.2017 - 17:47
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İran'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan 12'si Pakistan 39'u Afganistan uyruklu 51 mülteci Ağrı Doğubayazıt'tan İstanbul'a gitmek için otobüsle yola çıktı. 34 YL 5082 plakalı otobüsün sürücüsü Ömür Erkek, Suşehri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünü görünce mültecileri yol kenarında boş bir arazide indirerek kaçtı.

51 MÜLTECİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ve jandarma ekipleri yol kenarında boş arazide yabancı uyruklu kişileri buldu. 51 mülteci Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mülteciler geceyi polis gözetimi altında Suşehri ilçe merkezinde bulunan Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda geçirdi.

Mültecileri yol kenarında bırakıp kaçan sürücü Ömür Erkek ve yardımcısı Aytekin Kocabaş polis ekiplerinin yürüttükleri çalışma sonucu Çorum’'un Osmancık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mültecilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edileceği buradan da sınırdışı edilecekleri öğrenildi.

Sivas'ta yol uygulamasında 51 mülteci yakalandı


Sivas'ta yol uygulamasında 51 mülteci yakalandı

Sivas'ta yol uygulamasında 51 mülteci yakalandı

Sivas'ta yol uygulamasında 51 mülteci yakalandı

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