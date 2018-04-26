Siverek'te köylüler çekirgelerle mücadele ediyor

Köy sakinlerinden Remzi Arpaçık, yaklaşık bir haftadır köylülerin çekirgelerle mücadele ettiklerini, ama çekirgelerin her gün daha çoğalıp büyüdüklerini söyleyerek, “Bir haftadır çekirgeler burada, bizim ekinlerimize zarar veriyorlar, meramıza zarar veriyorlar, yani nereye giriyorlarsa orayı kurutuyorlar. Yani bütün ekin ve arazimizi bu çekirgeler kuruttu” dedi.

KÖYDE ÇEKİRGE NÖBETİ

Çekirgeler ilk çıktığında yetkililere başvurduklarını ancak ilacı köye bırakıp gittiklerini ileri süren Arpaçık, bir haftadır ekinlerin önünde sabahtan akşama kadar nöbet tutuklarını belirtti.

Arpaçık, "İşimizi gücümüzü bırakmışız akşama kadar bu ekinlerin önünde nöbet tutuyoruz. Bir senelik mahsulümüz hepsi telef oldu. Tarımcı olarak perişanız” dedi.

Siverek’te çekirgeler köyü istila etti VİDEO