'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821. Sokak 5 katlı Halil Ak Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede yalnız oturan Serkan Çırağ’dan (33) haber alamayan yakınları akşam kontrol için geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak daireye giren yakınları Serkan Çırağ’ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettikleri Serkan Çırağ’ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleden sonra Serkan Çırağ ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Çırağ, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

"SİYANÜR İÇTİM BANA DOKUNMAYIN"

Bu sırada evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Serkan Çırağ’ın yazdığı tahmin edilen “Siyanür içtim bana dokunmayın” yazılı not buldu. Bunun üzerine Çırağ’ın dairesinin bulunduğu apartman ile yandaki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis, sokağı da yaya ve araç trafiğine kapattı. Dairede incelemede yapılması için olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Serkan Çırağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

AFYON'DAN ÖZEL EKİP GELDİ

Sercan Çırağ’ın cesedini ve daireyi incelemek için Afyonkarahisar’dan özel AFAD ekibi geldi. Özel kıyafetlerini giyerek karantina halindeki sokakta ve apartman girişinde özel detektör ile inceleme yapan ekipler, kimyasal kalıntısına rastlamadı. Özel maske takarak Sercan Çırağ’ın dairesine giren ekipler, cesedin bulunduğu alanda bir takım haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnekler alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi.

Gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, cesedin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra Sercan Çırağ’ın hayatını kaybetme nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.