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Siyatik hastalığı nedir

Vücuttaki en büyük sinirin ismi olan siyatik, bel omurundan başlar ve topuklara kadar uzanır. Bu bölgede yaşanan ağrılara siyatik hastalığı denir.

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  2. Sağlık

siyatik

Siyatik siniri üzerinden oluşan ağrılar genellikle yavaş başlar zamanla şiddetini artırır.

Siyatik ağrısı, ayaklarda hafif karıncalanma, belden dizlere kadar ağrı, yorgunluk ve uyuşma hissi, yürümekte zorluk çekme veya bacaklarda sürekli yer değiştiren ‘elektrik şoku’ şeklinde bir acı hissi verir.

Siyatik hastalığı nedir

Siyatik ağrısı çekenler "Sanki bir çekme hissi yaşıyorum" ve "Belimden, ayağıma kadar bir ağrı hissediyorum" sözleriyle bu rahatsızlığı tarif ederler. Siyatik genellikle 18 ile 55 yaş arasındaki ağır iş yapan ya da spor yapmayan erkek ve kadınlarda görülür.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Siyatik teşhisi koyulan hastanın iyileşme sürecinin en önemli kısmını fizik tedavi dönemi oluşturmaktadır. Fizik tedavi ile birlikte dinlenme sürelerini uzatmak, yorucu hareketlerden kaçınmak ve ağrıyı durdurmaya yarayan bir takım ilaçlar kullanmak da tedaviye katkı sağlayacaktır.

Masaj, hidroterapi ve ışınsal terapi en çok kullanılan fizik tedavi yöntemleri arasındadır.

Siyatik hastalığı nedir

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