Siz de kıdem tazminatı alabilirsiniz

Birçok işçi kıdem tazminatını sadece iştan çıkarıldığında alabileceğini sanıyor. Ancak kıdem tazminatının kapsamı çok daha geniş.

İŞ GÜNÜNÜ TAMAMLADIĞINIZDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ

Evlenecek olan kadın çalışanlar tazminat alabiliyorlar, aynı şekilde askere gidecek olan erkek çalışanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.

Çoğumuzun bilmediği ise; 8 Eylül 1999 öncesi işe girip 15 yıl çalışanlar ve 3600 prim gününü dolduranlar, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası işe girip 25 yıl ve 4500 prim gününü dolduranlar, 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenler ve 25 yıl 5400 prim gününü dolduranların kıdem tazminatına hak kazanması.

Kendi isteğiyle ayrılana da tazminat VİDEO