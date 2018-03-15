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Skeleton nedir

Kızağın üzerine yüzüstü yatarak buz üzerinde hızla kayılan spor dalıdır.

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Skeleton, sporcuların kızağın üzerine yüzüstü yatarak buzlu bir yükseklikten aşağı hızlıca kaydığı, bireysel yapılan bir spor dalıdır.

Skeleton nedir

 

Skeleton yarışlarında kızağın hızı normal kızak yarışlarındakinden daha yavaştır. Yarışlar, erkek ve kadın ayrı olarak olimpiyatlar ile dünya şampiyonası kapsamında gerçekleştirilir.

Skeleton nedir

Yarışlarda iki temel kural bulunur. Birinci kural, yarışçılar skeletonların kızak demirlerini daha hızlı kayabilmek için ısıtmaları yasaktır. Demirler 4 derece sıcaklıkta olmalıdır. Diğer kural ise, sporcuların bitiş çizgisine vardıklarında skeletonlarının üzerinde olması gerektiğidir.

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