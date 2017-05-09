Skoda Kodiaq Türkiye pazarında

Skoda’nın SUV atağının en önemli adımı olan Kodiaq, Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın gerek yeni pazarlara gerekse daha geniş müşteri kitlesine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak Kodiaq modeli, 109.900 TL’den başlayan fiyatlarla Skoda showroomlarındaki yerini aldı. Kodiaq, 1.4 TSI benzinli veya 2.0 TDI dizel motorlarla tercih edilebilecek.

SUV REKABETİNE SKODA DA KATILDI

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, SUV segmentinin tüm Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de sürekli artan bir satış grafiğine sahip olduğunu belirterek “Kodiaq ile bu segmentte de iddiamızı çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Skoda'nın yeni model atağının en önemli halkası Kodiaq modelidir ve markamız için yeni bir dönemin işaretini vermektedir.” dedi.

Senyücel, SUV segmentinde rekabetin çok yüksek boyutlarda olduğuna da dikkat ederek “Kodiaq, Skoda markasına dinamizmi fazlasıyla yansıtacaktır. Bu iddialı modelimizin ülkemizde de çok sevileceğinin işaretlerini satışa başlamadan önceki aylarda gelen yoğun taleplerden gördük. Hem markamıza değer katacak hem de genel pazarda gücümüzü artıracak Kodiaq, prestij anlamında da markamızı bir adım öteye taşıyacaktır. Segmentinde farkını güçlü bir şekilde ortaya koyacak Kodiaq modelimizle, Superb ve Octavia ile yakaladığımız çıkışı sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ

Ambition, Style ve Prestige olmak üzere 3 donanım seviyesine sahip Kodiaq, 125 HP ile 190 HP arasında değişen güçler sunuyor. Tercihe göre 6 ileri manuel veya 6-7 ileri DSG otomatik şanzımanla satın alınabilen Kodiaq, aynı zamanda 2 çeker veya 4 çeker seçeneklerine de sahip. Standart olarak 5 koltuklu olarak sunulan büyük SUV modeli, opsiyonel olarak 7 kişilik kapasiteyle de satın alınabiliyor. Bununla birlikte Kodiaq, 4.697 mm uzunluğuyla sınıfının en büyük bagaj hacmini sunuyor. 5 kişilik seçenekte 720 lt’lik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 2065 lt’ye yükseliyor. Türkiye’de 109.900 TL’den satışan sunulan Kodiaq, büyük bir SUV olmasına karşın keyifli sürüş özellikleriyle de öne çıkıyor.