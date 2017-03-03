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Snapchat halka arz edildi

Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzı New York borsasında bugün başladı.

03.03.2017 - 00:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Snapchat halka arz edildi

Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzı (IPO) New York borsasında bugün başladı.

Yerel saatle 11.20'de (TSİ 19.20) hisse başına 17 dolardan halka sunulan şirketin hisseleri 2 saat sonra 25,75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yaptı.

TWİTTER'I GERİDE BIRAKTI

Böylece, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket halka arz edildiği ilk günde piyasa değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan Twitter'ı geride bıraktı. New York borsasında bugün en çok tercih edilen hisseler Snap şirketinin olurken, IPO'nun ilk 1 saati içinde yaklaşık 100 milyon Snap hissesinin el değiştirdiği bildirildi.

Snapchat halka arz edildi

Uzmanlar, Twitter'ın 3 yıl önceki halka arzından sonra Snap'in en büyük sosyal medya şirketi IPO'su olduğuna işaret ederek, yatırımcıların bilişim ve teknoloji şirketlerine ilgisinin büyük olduğunu vurguladı.

HALKA ARZ SIRASINDA SNAP ATTI

Halka arz işlemleri sırasında, Snapchat'in kurucu ortakları arasında bulunan Evan Spiegel'in nişanlısı Miranda Kerr de ilgi topladı. Ünlü model çalışanlar ve arkadaşları ile bol bol snap çekerek, hesabında takipçileriyle paylaştı.

Snapchat halka arz edildi

Snap, bugünkü IPO'sunda 200 milyon hissesini 17 dolardan satarak 3,4 milyar dolar elde ederken, şirketin bu geliri altyapı harcamaları, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve yeni iş gücü için harcaması tahmin ediliyor.

Snap firması 2015'te 372,9 milyon dolar zarar ederken, bu miktar geçen yıl 514,6 milyon dolara yükselmişti.

Snapchat halka arz edildi

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