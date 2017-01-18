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Snowden'in Rusya'daki oturum izni uzatıldı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'in Rusya'daki oturum izni 2020 yılına kadar uzatıldı.

18.01.2017 - 17:04
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Snowden'in Rusya'daki oturum izni uzatıldı

Snowden'in avukatı Anatoliy Kuçerena, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Rusya'daki oturum izninin 3 yıl daha uzatıldığını bildirdi.

Kuçerena, Snowden'in Rusya'da 5 yıl ikamet etmesi durumunda yasal olarak Rus vatandaşlığı almaya hak kazanacağını kaydetti.

NSA'nın ABD ile diğer ülkelerde milyonlarca kişinin telefon konuşmalarını kaydederek istihbarat topladığını ortaya koyan belgeleri sızdırarak gündeme gelen Snowden, 23 Haziran 2013'te Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait uçakla Hong Kong'dan Moskova'ya gitmiş, gümrük kapısından geçmeyerek havaalanının transit yolcu bölümünde kalmıştı.

GEÇİCİ SIĞINMA TALEBİNDEN BULUNMUŞTU

Snowden havaalanından çıkmak ve diğer ülkelere gidebilmek için avukatı vasıtasıyla Rusya'dan geçici sığınma talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren Rusya Federal Göçmen Bürosu, Snowden'e 1 Ağustos 2013'ten geçerli olmak üzere bir yıllığına geçici sığınma hakkı ve Ağustos 2014'ten itibaren yurt dışına çıkış hakkı da tanıyan 3 yıllık oturum izni vermişti.

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