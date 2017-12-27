Sobadan zehirlenen baba ve oğlu hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahallede esnaflık yapan Mustafa Yapucu, dün gece kömür sobasını yaktıktan sonra oğlu Berkay Yapucu ile uykuya daldı.

UZUN SÜRE HABER ALINAMADI

Hatay’da uzman çavuş olarak görev yapan diğer oğlu Necati Yapucu’nun yanında bulunan anne Ayşe Yapucu, eşi Mustafa ve oğlu Berkay’ın cep telefonlarına ulaşamayınca yakınlarına haber verdi.

GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Mustafa Yapucu’nun yakınları eve gelip kontrol ettiğinde kapının kilitli olduğunu fark ettiler. Kilitli kapıdan eve giremeyen yakınları camı kırarak içeri girdiğinde yerde yatan baba ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı.

Yakınlarının jandarma ekiplerine haber vermesi ile jandarma ekipleri olay yerine geldi. Olay sonrası eve gelen sağlık görevlileri baba Mustafa Yapucu ile oğlu Berkay Yapucu’nun öldüğünü belirledi. İlk incelemede, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.