Sobayı yakmak için benzin dökünce alevlerin arasında kaldı

Bursa karayolu üzerinde Gülümbe mahallesi girişindeki bir Yediemin otoparkında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, otopark çalışanı Metin Dinçer, yazıhane içinde bulunan sobayı yakmak için sobanın içine kozalak ve odun parçaları yerleştirdi.

SOBAYA BENZİN DÖKTÜ

Çakmak ile yaktığı kozalaklarla sobayı tutuşturamayan Dinçer, hayli uğraşıp başarılı olmayınca bu sefer çareyi benzinde gördü.

Metin Dinçer, yazıhane dışından getirdiği bir bardak benzini sobaya döktükten sonra sobayı yakmaya kalkıştı.

KOLUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Dinçer, benzini odunların üzerine dökmesiyle sobanın içindeki kıvılcım sebebiyle bir anda alevler yükseldi. Bu esnada elindeki karton bardak da tutuşan Dinçer’in yardımına yazıhane içinde oturan arkadaşı Murat Beşinci yetişti. Yaşanan tüm bu olaylar yazıhane içindeki güvenlik kamerasına yansırken, Metin Dinçer’in kolunun bazı yerlerinde yanıklar meydana geldi.

Yaşanan tüm bu olaylar sonrası Metin Dinçer, sobayı yarım saat yakmaya çalıştığı, yanmayınca odunların üzerine benzin döktükten sonra sobanın içinde kalan kıvılcımların benzinin alev almasına sebep olduğunu söyledi.