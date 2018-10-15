Soğuk hava saçlarda kepek yapıyor

Havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kuruyor. Cildin kuruması ise saç derisinde kepeklenme ve kaşınmaya yol açıyor. Saç dökülmesi, saçkıran hastalığı ve kepek gibi saçlarla ilgili birçok hastalığın bulunduğunu belirten uzmanlar, bunlardan en sık yaşananın kepek problemi olduğunu ifade ediyor.

KOYU RENKLİ KIYAFETLERLE ANLAYABİLİRSİNİZ

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ının herhangi bir dönemde kepeklenme sorunu ile karşı karşıya kalabildiğini kaydeden uzmanlar, kepek probleminin koyu renkli kıyafetlerle daha da belirgin hale geldiğini aktarıyor. Birçok kişi saçlarının az ya da fazla yıkanmasından dolayı kepek oluşumunu düşündüğünü bildiren uzmanlar, düzenli yıkanmayan saçlarda kepek oluştuğunu yineliyor. Öte yandan sık sık saçları şampuanlamak da kepek oluşturuyor. Bunun yanı sıra az su içmek cildi kurutuyor ve işte bu nedenle su içmekle kepek arasında da bir bağlantı kurulabilir. Hatta öyle ki yeterince su içilmiyor ise kepek sorunu yaşanabilir.

EGZAMA VARSA KEPEK YAPABİLİR

Kepeklenmeye sebep olan hastalıkların saç egzaması, sedef hastalıkları, sinirsel egzama ve mantar hastalığı olduğunu kaydeden uzmanlar, “Eğer vücudunuzda egzama varsa bu durum kafa derinizde kepeğin gelişmesine öncülük edebilir. Çeşitli mantar ve deri hastalıklarının saçlardaki kepekleri artırdığı bilinmektedir. Özellikle çeşitli egzama türleri ve malasezya mantarı adlı rahatsızlıklarda saç diplerinde soyulmalar ve aşırı deri dökülmesi görülebilmektedir” diyor.

BULAŞICI VEYA CİDDİ BİR HASTALIK DEĞİL

Kepeğin bulaşıcı veya ciddi bir hastalık olmadığını dile getiren uzmanlar, kepeği önlemek için saç derisine gerekli bakım yapılması gerektiğini öneriyor. Uzmanlar, gün içinde farkında olmadan sürekli kaşınan saçlı deride yaraların oluşabildiğini, bu açık yaralara da dış ortamdaki mikropların kolayca yerleşerek enfeksiyon oluşmasına sebep olabileceğini vurguluyor. Kepeğin doğrudan dökülme problemine neden olabilecek bir sorun olmadığını da kaydeden uzmanlar, saç köklerinin zaman içinde zayıflamasına neden olarak koparak dökülmelerin oluşabileceğini söylüyor.

SAÇLARINIZI SERBEST BIRAKIN

Sık aralıklarla saç boyası uygulamasının ve saç rengini keskin şekilde değiştirmenin, güçlü ve saçı yıpratıcı kimyasal kullanımı gerektirdiği için saça zarar verdiğini belirten uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:

“Saçı şekillendirmek için kullanılan doğal olmayan saç şekillendiriciler saç derisinde alerjik tepkiye neden olabilir veya bu ürünlerin çok fazla kullanımı saç derisini tahriş edebilir. Ayrıca sık aralıklarla fön çekme ve saçı şekillendirme saça zarar vermektedir. Şekil veren ve saç kurutan aletler, ısından dolayı saçlara zarar verir. Saçların hep toplanması sakıncalıdır. Saçlarınızı ara sıra serbest bırakarak hava almasını sağlamalısınız. Öncelikle beslenmeye dikkat etmek gerekir. Çünkü beslenmede problem varsa bundan ilk etkilenecek organınız saçlarınızdır. İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak, bol bol su içip, meyve sebze tüketmek önemlidir. Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir beslenme düzeni tercih edin.”