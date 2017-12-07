taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.532
USD
3,8611
EURO
4,5576
ALTIN
156,20
PETR
61,2200

Soğuk havalardan kaçan flamingolar Milas'ta toplandı

Havaların soğumasıyla Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, görsel bir şölen oluşturdu.

DHA | 07.12.2017 - 09:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na, aşırı soğukların etkisiyle iç bölgelerden son 2 gün içerisinde gelen flamingoların sayısı 3 bini aştı.

Sulak alanda yaklaşık 80 kuş türü ile birlikte beslenen flamingoların oluşturduğu görüntü, tabloları aratmadı. Kuş gözlemcileri ile meraklıları, bölgeye giderek görsel şölen oluşan alanı fotoğraflayıp görüntülemeye başladı.

Soğuk havalardan kaçan flamingolar Milas'ta toplandı

Soğuk havalardan kaçan flamingolar Milas'ta toplandı

"ONLAR BİZİM EN DEĞERLİ KONUKLARIMIZ"

Milas Kaymakamı Eren Arslan, flamingoları görmek için doğa fotoğrafçıları ve bölge halkı ile az sayıda turisti sulak alana getirmek için tur düzenlediklerini belirterek, "Tarihi ve doğa güzellikleriyle ünlü ilçemize soğuk havalar nedeniyle yurdumuzun iç bölgelerinden akın akın gelen flamingolar, çok farklı bir güzelliği ortaya koydu. Flamingoların güzelliği içimizi ısıttı. Bu güzelliği her yerde görmeniz mümkün değil. Flamingoları korumak ve aralarında varsa hasta ve yaralılar tedavi etmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Onlar bizim en değerli konuklarımız." dedi.

Soğuk havalardan kaçan flamingolar Milas'ta toplandı

Soğuk havalardan kaçan flamingolar Milas'ta toplandı

İlginizi Çekebilir
Ağrı'da bir kız çocuğu daha eğitimine devam edebilecek
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ın girişimiyle bir kız çocuğu daha okula kazandırıldı.
Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'deki yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken birçok yolun kapanmasına sebep oldu.
Bitlis’te 158 köy yolu kapandı
Etkili olan kar yağışı nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir gün süreyle tatil edildi.
Adana'da çift başlı kılıç ele geçirildi
Adana’da yapılan operasyonda 2 çift başlı kılıç, üzerinde Arapça yazı bulunan kılıç kını, 5 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

89
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

92
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

30
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

142
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

105
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

16
Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM