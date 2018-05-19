Fransız veteriner Roxane Declercg, sosyal medyadan haberdar olduğu proje ile Sinop'a gelerek bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanları ile gönüllü ilgilenmeye başladı.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTI

Fransa'da yaşayan 25 yaşındaki Declercg, Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli" projesinden sosyal medya aracılığıyla haberdar olunca dernekle irtibata geçti. Sinop'a 10 gün önce gelen Declercg, haftanın beş günü Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'ndeki köpeklerle yakından ilgilenmeye başladı.



''FARKLI BİR ÜLKEDE SOKAK HAYVANLARINA YARDIM EDEBİLMEK ÇOK DAHA MUTLULUK VERİCİ''

Declercg, hayvanları çok sevdiği için veterinerlik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Özellikle farklı bir ülkede sokak hayvanlarına yardım edebilmek çok daha mutluluk verici." dedi.

Sokak hayvanları için Fransa'dan Sinop'a geldi VİDEO

''SOKAK HAYVANLARINA SEVGİYLE YAKLAŞALIM''

Declercg ayrıca şunları ekledi; "Hayvanlarla ilgilenirken huzur ve mutluluk hissediyorum. Tüm dünya insanlarından sokak hayvanlarına karşı daha sevgiyle yaklaşmalarını istiyorum. Onlara daha dikkatli gözlerle bakmalıyız. Eğer yaralıysa en yakındaki kliniğe götürülmeli. Hiçbir şey yapamıyorsanız yemek artıklarını aç hayvanlara verebilirsiniz. Bunları yapmamız bile hayvanlara yeter. Ama en önemlisi sokak hayvanlarına sevgi ve şefkatle yaklaşmalıyız. Çünkü onların her şeyden önce sevgiye ihtiyaçları var."