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Sokak hayvanlarına baktıkları için genelevden çıkarıldılar

Edirne'de, kiraladıkları evde sokak hayvanlarını besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen genelev patronları tarafından kovulduklarını iddia etti.

DHA | 09.10.2018 - 14:50..
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Edirne genelevinde çalışan Mürvet Taşvur, birlikte çalıştığı 2 arkadaşıyla birlikte 10 ay önce, aylık 3 bin 500 lira aylık kira bedeli ile ruhsatı başkasının üzerine olan evi kiraladı.

3 kadın, bir süre sonra kiraladıkları ev ile birlikte genelevin bahçesine küçük bir kulübe yaparak, sokak hayvanlarına sahip çıkıp beslemeye başladı.

Sokak hayvanlarına baktıkları için genelevden çıkarıldılar

DİĞER ÇALIŞANLAR KARŞI ÇIKTI

İddiaya göre, diğer evlerin bazı çalışanları ile patronları sokak hayvanlarının beslenmesine karşı çıkarak, Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşına tepki göstermeye başlayınca aralarında tartışmalar yaşandı.

Yaşanan tartışmaların ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Bunun üzerine sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti.

Sokak hayvanlarına baktıkları için genelevden çıkarıldılar

RUHSATSIZ KALINCA EV KAPATILDI

Genelevde denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Şikayet üzerine ruhsatsız olan genelevi kapatılınca, kadınlar da evden ayrılmak zorunda kaldı.

"KEDİM POMPALI TÜFEKLE VURULDU"

Genelevden sokak hayvanlarına sahip çıkıp baktıkları için haksız yere çıkarıldıklarını öne süren Taşvur, "Ben çalıştığım genelevinde tuttuğum bahçeli evde bir çok sokak hayvanına bakıyorum. Hem çalışıyoruz, hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Kiraladığımız evde 30 tane baktığım hayvanım var. Çalıştığımız, kiraladığımız evden bizi attılar. Hayvanlara bakıyoruz diye bizi çıkardılar. Benim Kınalı isimli kedim, genelevde pompalı tüfekle vuruldu. Kedimin vücuda 24 saçma isabet etti, 11'i çıkarıldı onu hala vücudunda, böyle yaşıyor. Bununla ilgili gerekli yerlere suç duyurusunda bulunarak başvuru yaptım. Sadece para cezası verildi, bunu yapanlara. Biz hayvanlara bakıyoruz diye hayvanları istemeyen başka genelevlerin  patronları 'biz bunlardan bıktık, bu kadını buradan ne şekilde atabiliriz' diyerek ev sahibi arayıp ruhsatımı indiriyorlar ve bizi apar topar dışarı attılar. Ben bunun haksız yere yapıldığını söylemem rağmen evde çalıştığımız 3 arkadaşımızla sokakta kaldık. Biraz bu hayvanlara eziyet edenlere ceza kimler veriyor nasıl yapılıyor öğrenip onları şikayet edince beni burada istemez oldular. Oradaki insanlar, hayvanlara eziyet ediyor ve kendi kendilerine cezalarını veriyorlar." dedi.

Sokak hayvanlarına baktıkları için genelevden çıkarıldılar

"GENELEVDEKİ İNSANLAR CANİ"

Hayvanlarla birlikte bir yuva kurup çalışmak istediğini anlatan Taşvur, "Ben hayvanlarıma bakmak için hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Benim 110 bin liram oraya gitti ama biz dışarı atıldık. Emniyette anlattığımızda, 'bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ruhsat indiği için biz sizi burada tutamayız' dediler.  Biz hayatımızı bu hayvanlara adadık. Evime ancak 7 tane kedi getirdim, geri kalan 30 tane kedi orada. Genelevindeki insanlar cani, patronlar cani. Hayvan istemiyor, sevmiyorlar." diye konuştu.

Kentte kiraladıkları dairede 7 kediyle birlikte kalan kadınlar, genelev bahçesinde besledikleri 30 kediye, kadın hakları koruma örgütü ve hayvansever dernek üyeleriyle birlikte polis izniyle girdikleri genelevde yiyecek veriyor.

"YASAL HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Mürvet Taşvur, "Kadın koruma dernekleri ve hayvansever üyeleri ile oraya giderek hayvanlarımızı besliyoruz. Bizi istemeyen kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

Sokak hayvanlarına baktıkları için genelevden çıkarıldılar



Sokak hayvanlarına baktıkları için genelevden çıkarıldılar

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