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Sokak ortasında karısını darp eden koca yakalandı

Van'da, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında kucağında bebeği ile bir kadını darp eden kocası A.P. yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 03.01.2018 - 14:00..
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Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bir şahısın, pusette bebeği bulunan ve ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme attığı görüntüler sosyal medyada yayılarak tepkiye neden olmuş ve Van Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili alarma geçmişti.

Kadına sokak ortasında dayak

GÖZALTINA ALINDI

Kadının “Tamam ayıptır.” sözlerine rağmen şiddet göstermeye devam eden acımasız adamın kocası olduğu öğrenilirken bugün yakalanarak gözaltına alındı.

YAVAŞ YÜRÜDÜĞÜ İÇİN DÖVMÜŞ

Van Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, A.P.'nin eşini yavaş yürümesi yüzünden darp etiği belirtilirken, şöyle denildi: "Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hasteneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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