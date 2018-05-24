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Sokak ortasında 'Polisiz' diyip dövdüler

İstanbul'da bir kişi, polis olduğunu iddia eden 3 kişi tarafından GBT bahanesiyle yol kenarında tekme tokat dövüldü

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 17:40..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Cendere caddesinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Mehmet Öztürk (34) polis olduğunu söyleyen 3 kişi tarafından durduruldu. GBT yapacaklarını söyleyen 3 kişi Öztürk'ü tartaklamaya başladı.

GBT BAHANESİYLE DARP, BELKİ DE GASP

Sert müdahalenin üzerine "Bana neden lan diyorsun?" diye soran Öztürk'ü kendi 34 KHG 07 plakalı araçlarına bindirmeye çalıştılar. Jop ve kaba kuvvet kullanarak araçlarına bindirdikleri Öztürk'e, burada da saldırılarını sürdürerek biber gazı sıktılar.

KİMLİĞİNİ KAÇIRARAK GÖSTERDİ

Kimliklerini tam olarak göstermeyen ve ölüm tehditleri savuran şahıslar, tartaklamanın ardından 200 metre ileride Öztürk'ü araçtan indirdi.

Adli makamlara intikal eden olayla ilgili Mehmet Öztürk yasal haklarına başvuracağını söyledi.

Sokak ortasında 'Polisiz' diyip dövdüler

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