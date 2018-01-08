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Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

Antalya'da ekmek almaya giden 8 yaşındaki R.K.'yi takip edip zorla yüzünden ve dudağından öperek taciz eden 30 yaşındaki Mehmet E., polisler tarafından yakalandı.

DHA | 08.01.2018 - 16:03..
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Antalya'da polisi alarma geçiren taciz olayı, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2458 Sokak'ta meydana geldi.

KÜÇÜK KIZI DURDURUP ÖPTÜ

İlkokul öğrencisi R.K., marketten ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada bisikletle seyreden Mehmet E., R.K.'yi takip etmeye başladı. Mehmet E. bir süre takip ettiği kız çocuğunu kaldırımda durdurdu. Çevreyi kontrol eden Mehmet E., kimsenin olmadığından emin olduktan sonra ellerinden tuttuğu R.K.'yi öpmeye başladı.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

BİSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Küçük kıza zorla sarılan Mehmet E., dudağından da öperek taciz etti. Mehmet E. daha sonra R.K.'yi bırakarak, bisikletle olay yerinden uzaklaştı.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı VİDEO

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU, YAKALANDI

R.K.'nin durumu anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler konuşma güçlüğü çeken, yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E.'yi gözaltına aldı. 'Cinsel taciz' suçundan 7 kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen R.K. ise psikolog eşliğinde ifade verdi.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan R.K.'nin cinsel tacize uğradığı anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.K.'nin elinde ekmekle kaldırımda yürüdüğü, Mehmet E.'nin ise bisikletle takip ettiği görülüyor. Mehmet E.'nin sokakta durarak R.K.'yi yanına çağırdığı, ardından ellerinden tutarak küçük kızı zorla öptüğü görüntülerde yer aldı.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı

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