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SOLOTÜRK İngiltere'de

İngiltere'de "Royal International Air Tattoo 2017" gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin hayranlığını kazandı.

16.07.2017 - 17:15
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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SoloTürk, İngiltere’de katıldığı hava gösterilerinde büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK'E HAYRAN KALDILAR

Fairford kentinde düzenlenen "Royal International Air Tattoo 2017" (RIAT) gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin ilgi odağı oldu.

SOLOTÜRK İngiltere'de

GÖSTERİ NEFES KESTİ

Yüzden fazla ülkenin temsil edildiği RIAT’ta tüm dikkatleri üzerine çeken SoloTürk pilotları Yüzbaşı Erkan Günar ve Serdar Doğan, gösterilerinin ardından standına gelenlere F-16 posterlerini imzaladı.

SOLOTÜRK İngiltere'de

Perşembe günü 2 F-16 ve bir tanker uçakla Konya’dan 4 saatlik uçuşla Fairford Hava Üssüne gelen SoloTürk ekibinde, pilotların yanı sıra 11 teknik personel de yer alıyor.

SOLOTÜRK İngiltere'de

SOLOTÜRK İngiltere'de

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