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Soma'da 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Manisa'da Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 14.01.2018 - 23:07..
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Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, 4'ü kadın olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltına alındı.

Soma'da 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı


BYLOCK KULLANCISI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Soma Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan kadınlardan E.B., Ş.K., A.O., Z.M.A. ve erkeklerden O.D., Ö.I., K.O.'nun örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilirken, sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Soma Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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