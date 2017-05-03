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Somali’de 1.4 milyon çocuk aç

UNICEF’e göre Somali’de 1.4 milyon çocuk aşırı beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya.

03.05.2017 - 09:36
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Derhal önlem alınmazsa yıl içinde 275 bin çocuğun açlıktan ölebileceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Salı günü yaptığı açıklamada Afrika ülkesinde 1.4 milyon çocuğun aşırı beslenme yetersizliği çektiğini bildirdi. Bu sayı UNICEF’in geçen yılın sonunda yaptığı tahminden yüzde 50 daha fazla.

Somali’de 1.4 milyon çocuk aç

UNICEF, 275 bin çocuğun hayati tehlikesi bulunduğunu aktarıyor. UNICEF Sözcüsü Marixe Mercado; çocukların kolera, kızamık ve ishal nedeniyle hayatını kaybetme riskinin dokuz kat daha fazla olduğunu belirterek aşırı beslenme yetersizliği çeken çocukların bu tür hastalıklara yakalandığı takdirde bir kaç saat içerisinde ölebileceğini söyledi.

Somali’de 1.4 milyon çocuk aç

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın verilerine göre 25 yıldır iç savaş süren Somali’de 2011 yılındaki son büyük açlık krizinde 260 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin yarısı beş yaşın altındaydı. Şiddetli kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle Somali’de geçen Kasım ayından bu yana 615 bin kişi yaşadıkları bölgeleri terk etti.

UNICEF Somali Temsilcisi Steven Lauwerier, bu yıl şimdiye kadar aşırı beslenme yetersizliği yaşayan 56 bin Somalili çocuğun tedavi edildiğini açıkladı. UNICEF Temsilcisi, hızla artan olumsuz veriler karşısında “Daha fazla insanın hayatını kurtarmak için çok daha hızlı ve çok daha fazla şey yapmalıyız. dedi.

Somali’de 1.4 milyon çocuk aç

İki yıldır kuraklıkla mücadele eden 11 milyon nüfuslu Somali’de 6 milyon kişi yardıma muhtaç durumda. Somali hükümeti ise ülkenin farklı bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı El Şebab terör örgütü nedeniyle, yardıma muhtaç insanlara ulaşmakta zorlanıyor.

Somali’de 1.4 milyon çocuk aç

Birleşmiş Milletler’in 2017’de Somali’ye taahhüt ettiği 720 milyon dolarlık yardımın şu ana kadar 415 milyon doları bu ülkeye ulaştı. UNICEF’in Somali’de halihazırda 837 gıda yardım merkezi bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Somali’ye Pazartesi günü gerçekleştirdiği ziyarette Almanya'dan yardımların iki kat artırılarak 140 milyon euroya yükseltileceğini açıklamıştı.

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