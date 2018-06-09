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Somali'de ABD askerlerine saldırı

Somali'nin Cubaland eyaletinde bulunan ve ABD askerlerinin bulunduğu bir üsse gerçekleştirilen saldırı sonucu 5 Somali askerinin yaralandığı öğrenildi.

İHA | 09.06.2018 - 23:48..
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Somali’nin Cubaland eyaletindeki Sanguuni kasabasında bulunan ve ABD askerlerinin de ikamet ettiği kampa terör örgütü Eş-Şebab tarafından bomba yüklü bir araç ile saldırı düzenledi.

Somali'de ABD askerlerine saldırı


ÖRGÜT: "ÇOK SAYIDA ASKERİ ÖLDÜRDÜK"

Gerçekleşen saldırıda 5 Somali askerinin yaralandığı öğrenildi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Örgüt sözcüsü Ebu’musâb yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda askerin öldürüldüğünü iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede 1 ABD askeri öldürülmüş 4’ü ise yaralanmıştı.

Somali'de ABD askerlerine saldırı


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