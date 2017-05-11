Somali'de çocuklar yaşamla ölüm arasında

Dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 12 milyon nüfuslu Somali'de 2011'den bu yana süren kuraklığa bağlı kıtlık sebebiyle 6,2 milyon kişi gıda yardımına, 2,9 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.



Ülkedeki çocuk nüfusu da yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2014 verilerine göre, ülkede 20 yaşının altındaki genç nüfus 7,1 milyona, 5 yaşının altındaki nüfus 1,6 milyon civarında. Ülkedeki çocuk nüfusunun yüzde 92'si ciddi şekilde beslenme yetersizliğine maruz kalmış durumda.



Somali'de her yedi çocuktan biri salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin eksikliği nedeniyle 5 yaşına ulaşamadan hayatını kaybediyor. Ülkede her üç çocuktan biri düşük doğum ağırlığıyla dünyaya geliyor.



Diğer yandan su kaynaklarının temiz olmaması da kolera ve sıtma gibi salgın hastalıkların yayılmasına sebep oluyor. Ülkede aralarında çocukların da bulunduğu 600 binden fazla kişinin de sıtma ve koleradan etkilendiği tahmin ediliyor.

TERÖR VE İŞ KARIŞIKLIK, KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

İç karışıklıklar ve terör sebebiyle uluslararası toplumun yakından takip ettiği Somali özellikle 2010'dan itibaren artan kuraklık ve açlık kriziyle de mücadele ediyor.



BM'nin raporlarına göre, kuraklık ve kıtlığın ilk yılları 2010-2012 döneminde ülkede 260 bin kişi öldü. Temmuz 2011'de kıtlık ilan edilen ülkede açlık ve salgın hastalıklar yüzünden hayatını kaybedenlerin kesin sayısı bilinmiyor. Ayrıca kuraklık nedeniyle bölgede tarım yok olma noktasına gelirken çiftlik hayvanlarının da telef olduğunu belirtiliyor.



Somali'de terör eylemleri düzenleyen Eş Şebab örgütü de ülkeye gelen gıda ve tıbbi yardımların yerlerine ulaşmasına engel olarak krizin boyutunun daha da artmasına neden oluyor.