Somali'deki askeri üsse ilk sevkiyat ulaştı

Bir Afrika ülkesi olan Somali, açlık, kuraklık ve terörle boğuşurken Türkiye'nin yaptığı sağlık, gıda ve eğitim yardımlarının yanında artık askeri desteğini de gösterecek.

YURT DIŞINDAKİ ASKERİ BİRLİKLER ÇOĞALIYOR

Başkent Mogadişu'da yapılan Türk askeri üssüne ilk sevkiyat yola çıktı. Somali, Katar'ın ardından askeri birlik bulundurulan ülkeler arasına girdi.

Eş-Şebab adlı terör örgütünün saldırılarıyla zor günler yaşayan Somali'de Türk üssünün inşaasının bitmesiyle sevkiyata geçen Türk birlikleri, Somali'ye terör ve güvenlik noktalarında destek verecek.