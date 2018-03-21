Sommelier nedir

Restoran görev kademelerinde çok önemli yere sahip olan sommelier yönetici şef veya aşçıbaşı ile eşdeğer konumdadır.

Restoranlarda başta şarap olmak üzere tüm içeceklerden sorumlu olan Sommelier’nin en temel görevleri müşterilere uzman yardımı vermek, içki seçimi, alımı, saklanması konularını içerir.

Ayrıca restoranın şarap listelerinin oluşturulması, şarapların sunumu ve restoran çalışanlarının eğitimi ile menüdeki en iyi yemek şarap uyumunu belirlemektir.

MÜŞTERİNİN LEZZET TERCİHLERİ ÖN PLANDADIR

Görevinden dolayı sommelier restoran müşterileri ile birebir ilişki içindedir. Sommelier müşterilere öneri getirirken kişinin lezzet tercihlerini ve bütçesini de göz önünde bulundurur.

İyi bir sommelier olmak için formal eğitim almanın dışında pratik deneyim son derece önemlidir.