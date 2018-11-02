Son 1 haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ülkenin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, 26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Muş ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 124 TERÖRİST

Buna göre, yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca, 20 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca, bir adet doçka uçaksavar, üç adet AT-4 tanksavar silahı füzesi, 1.385 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 366 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 14 adet RPG-7 R/A mühimmatı, 371 kg amonyum nitrat, 10 kg C-4 patlayıcı madde, 37 adet el bombası, sekiz adet muhtelif telsiz, 36 adet fünye ele geçirildi ve 25 adet EYP imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 50 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda bir asker yaralandı.