İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki askerin donarak şehit olmasına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Askerlerin operasyon yapılan bölgeye helikopterle indirdiklerini ve ardından hava şartlarının kötüleştiğini, tipinin bastırıldığını söyleyen Soylu, 26 Ekim'de komutanların helikopterlere geri çekilme emri verdiğini açıkladı.

Helikopterlerin bölgeye inmeyi denediklerini ancak başarılı olamadıklarını, ardından bölgeye yaya olarak intikal edilmeye çalışıldığını anlatan Soylu, bölgeye varıldığında askerlerin hipotermi olduklarını ifade etti.

"TABUR KOMUTANI YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞTI"

Soylu şöyle konuştu:

"PKK'ya vurduğumuz ağır darbeler neticesinde, yurt dışından terörist takviyesi kararı aldığı bilgisi alındı. Jandarmamız bu girişimi akamete uğratmak için 21 timle operasyona başladı. Şehitlerimiz de bu timde bulunuyordu. 2 bin 300 rakımda, kara yolu ulaşımı olmayan zorlu, kış şartlarına sahip bir bölgedir. Hava şartları aniden ağırlaştı. Onları oraya bırakan helikopter pilotu defalarca denemesine rağmen oraya inemedi. Tabur komutanı başta olmak üzere arkadaşlarımız oraya yürüyerek intikal etmeye çalıştı."

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu ViDEO



İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

'KESİNTİSİZ OPERASYON' TALİMATI

"Dünyanın dört bir yanından turist yağıyor. Bu da bizim kırsala yoğun operasyonlarımız ve oluşturduğumuz alan baskıları sayesinde gerçekleşiyor. Ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde jandarmamızın, polis özel harekatımızın birlikte gerçekleştirdiği operasyonlarda, cumhurbaşkanımızın 'kesintisiz operasyon' talimatı çerçevesinde bütün bunlar gerçekleşiyor.

Bu başarıyı sahadaki kahramanlarımız, şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesinde başardık. 91 bin 197 PKK operasyonu, 38 bin 725 FETÖ operasyonu, DEAŞ'a yönelik ise 2 bin 483 operasyon yapıldı.

ÖRGÜTÜN İÇİNDEKİ KOPARABİLME ORANIMIZ YÜKSELDİ

1451 PKK'lı, 40 da aşırı terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 113 lider kadrodan etkisiz hale getirildi. 132 PKK'lı aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, silah bıraktırılıp adaletin önüne çıkartıldı.

Örgütün içerisindeki koparabilme oranımız çok daha yüksek orana ulaştığını beyan etmek isterim.

SON 1 YILDA 143 BİN 394 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı.

TUNCELİ'DE ŞEHİT OLAN ASKERLER

Tunceli'de iki askerimizin şehadetiyle ilgili bir takım değerlendirmeler, yanlış bilgilendirmeler ortaya konuldu. Ve işin esası da hakikaten maalesef bazen basın yayın organları vasıtasıyla, bazen de sosyal medya vasıtasıyla hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu bir karmaşıklık yaşıyoruz.

Bazı hususları paylaşmak istiyorum. 26 Ekim 2018'de acı bir haber aldık. Terörle mücadele operasyonu faaliyeti esnasında gencecik iki kahramanımız hipotermi sebebiyle şehit olması, hem bizlerde toplumun her kesiminde vatandaşımızda derin üzüntü yarattı. Bu mücadelede şehit vermiyor muyuz? Veriyoruz. Gazilerimiz yok mu? Varlar.

Onları ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimizde yaptığımız görevin ne olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Peki sahaya gittiğimizde o gencecik evlatlarımızın inançlarını, mücadele azimlerini ve fedakârlıklarını, memlekete olan sadakatlerini ve terörü bitirme konusundaki kararlı iradeyi de görüyoruz. Ve bütün bunlar aslında yol haritamızı çizmektedir.

Ve teröre karşı kararlı bir mücadele yürütmemizi sağlamaktadır. Tunceli bölgesi, PKK'nın en önemli etkinlik alanlarından birisiydi. "Biriydi" diyorum, dağ kadrosunun yüzde 75'ini etkisiz hale getirdik."