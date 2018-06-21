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Son 2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son 2 ay içerisinde öldürülen teröristlerin hepsi arananlar listesinde yer alıyordu.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 15:37..
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Son 2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

LİSTEDEKİ 60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde son 2 ayda kırmızı, gri ve yeşil listede adı bulunan 60 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

Son 2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

Son 2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

Son 2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

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