taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.038
USD
4,5998
EURO
5,3543
ALTIN
187,30
PETR
74,0200

Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde toplam 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA | 25.06.2018 - 10:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye seçim atmosferinde demokrasi şöleni yaşarken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içi ve yurt dışında teröre karşı amansız mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, 18-25 Haziran haftasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son bir haftada yurt içinde 12’si ölü toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

BİN 542 OPERASYON DÜZENLENDİ

Güvenlik güçlerince bin 542 operasyon düzenlenirken, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 664 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2 bin 945 kişi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında da 52 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan ve nefret söylemleri içeren 346 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, 256 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

408
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

121
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

130
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

151
CHP'nin seçim yenilgisi

CHP'nin seçim yenilgisi

134
CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

67
Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM