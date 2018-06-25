Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye seçim atmosferinde demokrasi şöleni yaşarken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içi ve yurt dışında teröre karşı amansız mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, 18-25 Haziran haftasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son bir haftada yurt içinde 12’si ölü toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

BİN 542 OPERASYON DÜZENLENDİ

Güvenlik güçlerince bin 542 operasyon düzenlenirken, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 664 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2 bin 945 kişi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında da 52 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan ve nefret söylemleri içeren 346 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, 256 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.