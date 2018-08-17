Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, TSK'nın, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

10- 16 Ağustos günlerindeki 1 haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali (K) İsmail Özden dahil, yedisi sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 41 adet EYP imha edilmiştir. 8 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."





"ÖRGÜTÜN EYLEM KABİLİYETİ KISITLANDI"

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda, 20 bin 728 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtilen açıklamada, kararlılıkla yapılan operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı sonucu örgütün serbest hareket etmesinin ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.