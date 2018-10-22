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Son iki ayda 450 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildi"

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 16:45..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2 ayda yaklaşık 450 teröristin öldürüldüğünü açıkladı:

"Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildi.

Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek."

Akar açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli, provokasyondan kaçınmalıdır."

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