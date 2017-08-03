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Sonar Başkanı: Seçim olsa İlhan Kesici yüzde 51'le başkan

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, Pazar günü bir seçim olsa CHP'li İlhan Kesici'nin yüzde 51'le başkan seçileceğini savundu.

03.08.2017 - 23:26
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Sonar Başkanı: Seçim olsa İlhan Kesici yüzde 51'le başkan

Hakan Bayrakçı, KRT'de Çağlar Cilara'ya seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener için de benzer tahminlerde bulunan Bayrakçı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması halinde İlhan Kesici'nin seçimi kazanabileceğini iddia etti.

Sonar Başkanı: Seçim olsa İlhan Kesici yüzde 51'le başkan

İLHAN KESİCİ ADAY OLURSA YÜZDE 53'LE CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki seçimlerde CHP, Akşener, HDP ve farklı bir aday daha çıkması durumunda birinci turda yüzde 42'yi geçemeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ikinci turda Kesici ile Erdoğan'ın olması durumunda İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52-53 ile kazanabileceğini söyledi.

Sonar Başkanı: Seçim olsa İlhan Kesici yüzde 51'le başkan

Bayrakçı, Kesici'nin kaybetse bile yüzde 49'da kalacağını da sözlerine ekledi, ayrıca "Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar." dedi.

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır VİDEO

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