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SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, son dönemde yayınlanan anketlere kendisinin de inanmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 08:26..
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SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

sonar

Kamuoyunda CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Habertürk canlı yayınında 24 Haziran sürecini değerlendirdi.

SONUÇLARA İNANMIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ilk turda kazanabilmesine ihtimal vermeyen Bayrakçı, kendi yaptırdığı anket sonuçları da dahil, verilere inancının kalmadığını söyledi.

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum ViDEO

BAHANESİ OHAL

OHAL nedeniyle insanların anketlerde sorulara doğru yanıt vermediğini ifade eden Hakan Bayrakçı, partilerin gerçek oy oranlarının ortaya çıkmadığını belirtti.

CHP YANLIŞ YOLDA

SONAR Başkanı, CHP'nin 24 Haziran sürecinde yanlış politikalar izlediğini de sözlerine ekledi.

SONAR'ın son referandum anketi haberi

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

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