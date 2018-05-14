Kamuoyunda CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Habertürk canlı yayınında 24 Haziran sürecini değerlendirdi.
SONUÇLARA İNANMIYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ilk turda kazanabilmesine ihtimal vermeyen Bayrakçı, kendi yaptırdığı anket sonuçları da dahil, verilere inancının kalmadığını söyledi.
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum ViDEO
BAHANESİ OHAL
OHAL nedeniyle insanların anketlerde sorulara doğru yanıt vermediğini ifade eden Hakan Bayrakçı, partilerin gerçek oy oranlarının ortaya çıkmadığını belirtti.
CHP YANLIŞ YOLDA
SONAR Başkanı, CHP'nin 24 Haziran sürecinde yanlış politikalar izlediğini de sözlerine ekledi.
SONAR'ın son referandum anketi haberi