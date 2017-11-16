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SONAR'a göre Akşener'in baraj sorunu yok

Yaptığı anketlerdeki başarısızlıklarla akıllarda kalan SONAR'ın verilerinde Meral Akşener'in barajı geçeceği iddia ediliyor.

16.11.2017 - 07:26
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CNN Türk canlı yayınında Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekrana gelen Türkiye'nin Gündemi programında, Meral Akşener tarafından kurulan İyi Parti'nin geleceği konuşuldu.

Programın konuklarından SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, yeni partinin oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BARAJ SORUNU YOKMUŞ

Akşener'in çoğunlukla kadın seçmenlerden oy alabileceğini işaret eden Bayrakçı, "Bence baraj sorunu yok. Kimisi 5 buluyor, kimisi 20 buluyor oy oranını.. Bizim ankette de 10'du. Denge tutalım diye değil böyle çıktı.." diye konuştu.

SONAR'a göre Akşener'in baraj sorunu yok VİDEO

SONAR'a göre Akşener'in baraj sorunu yok

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