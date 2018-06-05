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SONAR'ın son seçim anketi

SONAR Araştırma'nın anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak. Erdoğan, Muharrem İnce'nin karşısında kazanarak yüzde 53,7 ile yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olacak.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 16:16..
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SONAR'ın son seçim anketi

SONAR'ın son seçim anketi

SONAR Araştırma, 29 Mayıs-3 Haziran arasında 26 ilde, 3000 kişi ile Türkiye'nin nabzını tuttu.

Araştırma, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay'da yüz yüze anket yöntemi ile yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

Anketin ilk sorusu "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri bugün yapılsa aşağıda sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?" oldu. Kararsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48,30, Muharrem İnce'nin yüzde 31,40, Meral Akşener'in yüzde 9,50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8,20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2,10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0,50 oy oranına ulaştığı görüldü.

SONAR'ın son seçim anketi

ERDOĞAN İKİNCİ TURU ALACAK

SONAR'ın anketinde ortaya çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kalacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce karşısında bu yarışı yüzde 53,7 ile kazancak.

SONAR'ın son seçim anketi

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS'İN YARISINI KAZANACAK

SONAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra halka "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu da yöneltti.

Son rakamlara göre Cumhur İttifakı, Meclis'in yarısını kazanıyor.

SONAR'ın son seçim anketi

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