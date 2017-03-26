Soner Sarıkabadayı'nın kostümü Game Of Thrones'tan

(Fotoğraf Akşam'dan alınmıştır)

Soner Sarıkabadayı ile Röya’nın düet yaptığı 'O Konu' adlı şarkının video çalışmasında kullanılan kıyafetler dünyaca ünlü dizi ‘Game Of Thrones’tan geldi. Sarıkabadayı'nın kostümleri dizinin kostüm ekibi tarafından hazırlandı.

LİVERPOOL'DAN GELDİ

Çekimleri İsviçre, Belçika, Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirilen klipte Sarıkabadayı’nın kıyafeti tamamen orijinal olarak Liverpool’dan getirildi.

KIYAFET 60 KİLO

Akşam'ın haberine göre özel olarak yapılan kostümle adet bir savaşçıyı andıran Soner Sarıkabadayı’nın bu elbisesi miğferiyle (savaş için hazırlanan kask) birlikte tam 60 kilo ağırlığında…

3 HAFTADA HAZIRLANDI

Sipariş üzerine 3 haftada yapılan kostüme uygun olarak Röya da giydiği kıyafetle şarkıcıya eşlik etti. Klipte 2 ayrı ülkede 2 ayrı görüntü yönetmeni çalıştı.