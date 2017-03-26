taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Soner Sarıkabadayı'nın kostümü Game Of Thrones'tan

Soner Sarıkabadayı’nın Röya ile birlikte kamera karşısına geçtiği ‘O Konu’ klibindeki kıyafetini ‘Game Of Thrones’un kostüm ekibi hazırladı.

26.03.2017 - 17:35
  1. Haberler
  2. Magazin

s

(Fotoğraf Akşam'dan alınmıştır)

Soner Sarıkabadayı ile Röya’nın düet yaptığı 'O Konu' adlı şarkının video çalışmasında kullanılan kıyafetler dünyaca ünlü dizi ‘Game Of Thrones’tan geldi. Sarıkabadayı'nın kostümleri dizinin kostüm ekibi tarafından hazırlandı.

Soner Sarıkabadayı'nın kostümü Game Of Thrones'tan

LİVERPOOL'DAN GELDİ

Çekimleri İsviçre, Belçika, Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirilen klipte Sarıkabadayı’nın kıyafeti tamamen orijinal olarak Liverpool’dan getirildi.

Soner Sarıkabadayı'nın kostümü Game Of Thrones'tan

KIYAFET 60 KİLO

Akşam'ın haberine göre özel olarak yapılan kostümle adet bir savaşçıyı andıran Soner Sarıkabadayı’nın bu elbisesi miğferiyle (savaş için hazırlanan kask) birlikte tam 60 kilo ağırlığında…

3 HAFTADA HAZIRLANDI

Sipariş üzerine 3 haftada yapılan kostüme uygun olarak Röya da giydiği kıyafetle şarkıcıya eşlik etti. Klipte 2 ayrı ülkede 2 ayrı görüntü yönetmeni çalıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye yeni göç dalgası

Türkiye'ye yeni göç dalgası

514
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

229
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

74
Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

52
Bulgar YSK'sı ZİK'in seçim engeli

Bulgar YSK'sı ZİK'in seçim engeli

106
CHP'li vekil Konsensus'un anketini paylaştı

CHP'li vekil Konsensus'un anketini paylaştı

235
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM