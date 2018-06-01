Songül Öden: Ünlü olmak meslek değil

Ünlü oyuncu Oyuncu Songül Öden, Hello Dergisi’ne röportaj verdi.

Dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Öden, “Ünlü olmak meslek değil. Bu meslekte kalıcı olmak, milyonlarca takipçiniz olmasından geçmez. Ürettikleriniz, yaşama bakışınız, duruşunuz buna eşlik eder" dedi.

"ŞİDDET HEP EN YAKINIMIZDAN GELİYOR"

Songül Öden, kadına yönelik şiddet hakkında konuştu: "Kadına yapılan baskıcı, ayrımcı uygulamalar ve şiddet, bugün hem Türkiye’nin hem dünyanın birinci meselesi. İstatistikler de gösteriyor ki şiddeti hep en yakınlarımızdakiler uyguluyor. Canım dediklerimiz, selam verdiklerimiz, aile kurduklarımız, işyerindeki arkadaşlarımız. Düşünülenin aksine de eğitim seviyesi düşük olanlardan gelmiyor sadece şiddet. Okumuş okumamış, profesör, hukukçu fark etmiyor, bütün statüleri kapsayan bir şiddet refleksi var."