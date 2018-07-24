Sonik patlama nedir

Dün Ankara'da duyulan ve oldukça korkutan sesin kaynağı ortaya çıktı. Kaynaklara göre; TAI pilotu F-16 uçağını test ederken ses duvarını aştı ve patlama sesi işitildi.

SES HIZI AŞILIRSA SONİK PATLAMALAR OLUR

Normalde ses hızı; deniz seviyesinde ve 21 derece sıcaklıkta yaklaşık 1235.5 km/sa'de görülür. Bazı uçak ve jetler bu hızı aştıklarında sonik patlama meydana gelir.

BAZI ETKİLERİ VARDIR

Günümüz teknolojisinde bu hızın aşılması uçaklar tarafından zor değil. Ancak sonik patlamalar bazı etkilere neden olur. Bunların arasında sürekli tedirgin olma durumu, aktivitelere eşlik edememe ve hareket bozukluğu, düzensiz ve huzursuz uyku problemi görülür.